Украинских беженцев в Британии могут разместить в особняках российских олигархов

У российских олигархов конфисковывают особняки, фото: ТСН

https://racurs.ua/n167926-ukrainskih-bejencev-v-britanii-mogut-razmestit-v-osobnyakah-rossiyskih-oligarhov.html

Ракурс

Влада Великої Британії може конфіскувати маєтки олігархів у Лондоні та використати їх для розміщення українських біженців.

Про це повідомляє видання The Times з посиланням на віце-прем'єр-міністра країни Домініка Рааба.

За словами Рааба, він підтримує ідею конфіскації російської власності та її перепрофілювання для розміщення тих, хто біжить від конфлікту.

Він також додав, що уряд запровадить законодавство, покликане зупинити «юридичну війну» — ситуацію, коли клептократи використовують суди, щоб перешкоджати журналістам, які пишуть про те, як вони здобули своє багатство.

Рааб сказав, що уряд «найближчим часом» надасть пропозиції, щоб зупинити олігархів, які наймають дорогі юридичні фірми для захисту своїх статків.

Ми бачимо, як олігархи та клептократи, а також ті, хто пов’язаний з Путіним, приїжджають до цієї країни і подають до суду за нашими законами про наклеп на тих, хто проливає світло, чи то автори чи журналісти, — наголосив він.



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Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну, що призвело до хвилі українських біженців, які намагаються знайти притулок у країнах Європи.

Джерело: The Times