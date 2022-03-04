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Ракурс
Задержали еще одного корректировщика огня обстрела телебашни в Киеве

Задержали еще одного корректировщика огня обстрела телебашни в Киеве (КАРТА)

4 мар 2022, 19:11
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Охорона Меморіалу Голокосту «Бабин Яр» затримала вже другого коригувальника вогню обстрілу телевежі, яка розташована біля музею.

Зловмисника затримали з маяками для артилерії біля інсталяції «Дзеркальне поле». Ракетний удар, який російські війська здійснили по київській телевежі та сусідній будівлі, зачепив колишній військовий цвинтар.

Місця ураження дуже близько — на відстані 20—30 метрів від місць, де нацистські окупанти розстрілювали євреїв, ромів і представників інших національностей, — пояснили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Після першого ракетного обстрілу 1 березня (тоді загинуло п’ятеро людей) охорона затримала коригувальника і передала його СБУ.



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Оскільки розстріли у Бабиному Яру тривали з 1941 по 1943 роки, і там у різних місцях вбили від 70 до 100 тис. людей, ми можемо розглядати всю площу урочища як територію Голокосту, яку не можна зачіпати, — зазначає директор Центру просторових технологій Максим Рохманійко.

Источник: Ракурс


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