Задержали еще одного корректировщика огня обстрела телебашни в Киеве

https://racurs.ua/n167941-zaderjali-esche-odnogo-korrektirovschika-ognya-obstrela-telebashni-v-kieve-karta.html

Ракурс

Охорона Меморіалу Голокосту «Бабин Яр» затримала вже другого коригувальника вогню обстрілу телевежі, яка розташована біля музею.

Зловмисника затримали з маяками для артилерії біля інсталяції «Дзеркальне поле». Ракетний удар, який російські війська здійснили по київській телевежі та сусідній будівлі, зачепив колишній військовий цвинтар.

Місця ураження дуже близько — на відстані 20—30 метрів від місць, де нацистські окупанти розстрілювали євреїв, ромів і представників інших національностей, — пояснили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Після першого ракетного обстрілу 1 березня (тоді загинуло п’ятеро людей) охорона затримала коригувальника і передала його СБУ.

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