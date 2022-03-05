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Четыре вертолета врага ВСУ сбили под Николаевом
Четыре вертолета врага ВСУ сбили под Николаевом (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)https://racurs.ua/n167976-chetyre-vertoleta-vraga-vsu-sbili-pod-nikolaevom-foto.htmlРакурс
5 березня на Миколаївщині морські піхотинці ЗСУ разом з побратимами з оперативного командування «Південь» збили чотири гвинтокрили противника.
При цьому один з морпіхів збив одразу три ворожих літальних машини, повідомив командувач Військово-морських сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.
Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги! — цитує Неїжпапу прес-служба ВМС.
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім уточнив, що ворога втратив гелікоптери внаслідок вогню зенітних установок.
В Одесі ППО сьогодні знищила літак Росії. Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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Українські військові збили у Миколаївській області і російський військовий літак. Пілот вижив, його затримали. Він із кримської військової частини 59882 — 43-й окремий морський штурмовий авіаполк Морської авіації Чорноморського флоту.
Про це повідомив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім й опублікував відповідні відео.