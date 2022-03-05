Чотири гвинтокрили ворога ЗСУ збили під Миколаєвом

https://racurs.ua/ua/n167976-chotyry-gvyntokryly-voroga-zsu-zbyly-pid-mykolaievom-foto.html

Ракурс

5 березня на Миколаївщині морські піхотинці ЗСУ разом з побратимами з оперативного командування «Південь» збили чотири гвинтокрили противника.

При цьому один з морпіхів збив одразу три ворожих літальних машини, повідомив командувач Військово-морських сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги! — цитує Неїжпапу прес-служба ВМС.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім уточнив, що ворога втратив гелікоптери внаслідок вогню зенітних установок.

В Одесі ППО сьогодні знищила літак Росії. Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

.

Українські військові збили у Миколаївській області і російський військовий літак. Пілот вижив, його затримали. Він із кримської військової частини 59882 — 43-й окремий морський штурмовий авіаполк Морської авіації Чорноморського флоту.

Про це повідомив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім й опублікував відповідні відео.