Последствия бомбежек Чернигова, фото: «Парламент.UA»

https://racurs.ua/n167996-v-chernigove-rossiyane-sovershaut-genocid-nujny-prokurory-iz-gaagi-mer.html

Ракурс

У Чернігові російські війська здійснюють справжній геноцид, застосовуючи заборонену зброю проти мирного населення.

Тому до міста потрібно терміново відправити прокурорів з Гааги, які фіксуватимуть відповідні злочини. Про це в інтерв’ю виданню «Гордон» заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко.

Це жах. Це справжній геноцид. Це абсолютно свідоме знищення українців, — наголосив він.

Атрошенко зазначив, що через обстріли наразі немає можливості використовувати цвинтар «Яцево».

Ми тимчасово використовуємо цвинтар у Ялівщині. Екскаватор риє траншеї, ми складаємо в низку людей і в районі знаходження кожної труни ставимо табличку, щоб потім (нормально — ред.) перепоховати, — зазначив він.

Атрошенко не зміг відповісти на запитання, скільки у Чернігові загиблих, зазначивши, що у влади є статистика лише про поранених, які надійшли до лікарень (деякі з них пізніше померли).

От цих людей, які надійшли пораненими, вже набагато більше 300, — наголосив мер Чернігова.



.



Нагадаємо, вчора, 5 березня, в Чернігові затримали одного з російських пілотів, який завдавав ударів по місту.

Джерело: «Гордон»