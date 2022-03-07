Первые иностранные добровольцы прибывают в Украину бить российских нацистов

Солдат Великобритании. Фото: BBC

https://racurs.ua/n168036-pervye-inostrannye-dobrovolcy-pribyvaut-v-ukrainu-bit-rossiyskih-nacistov.html

Ракурс

Іноземні добровольці почали прибувати в Україну, щоб допомогти Збройним силам протистояти навалі російських окупантів.

Першими прибулими в Україну добровольцями, які зголосилися бити ворога на українській землі, стали громадяни Великої Британії. Іноземці наголошують, що військові злочини путінських загарбників треба зупинити. Про це 7 березня повідомляє «Радіо Свобода».

Ми тут для того, щоб зупинити російське вторгнення. Сподіваюся, ми переможемо… В Україні відбуваються воєнні злочини, а цього не має бути. Цивільні об'єкти бомбардують, мирних жителів вбивають, жінок ґвалтують — це потрібно зупинити, — заявив один із прибулих британців.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що прибути в Україну та захищати її та весь світ від російських нацистів зголосилися вже понад 20 тис. добровольців з усього світу.

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Президент Володимир Зеленський 27 лютого оголосив про створення Інтернаціонального легіону. Іноземці можуть вступити на службу до української армії за контрактом в добровільному порядку, в тому числі до лав Сил територіальної оборони.

Джерело: «Радіо Свобода»