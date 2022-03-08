Зеленский предупредил Запад об агрессии России. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n168119-posle-ukrainy-budete-vy-zelenskiy-predupredil-zapad-ob-agressii-rossii.html

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Володимир Зеленський, президент України, попередив країни Заходу про потенційну агресію Російської Федерації проти інших держав.

Глава держави упевнений, що країна-агресор РФ не зупиниться лише на Україні, й війна їх також може торкнутися. Зеленський наголосив: «що більше звір з’їсть, то більше йому захочеться». Про це Зеленський заявив в інтерв’ю ABC News.

Всі думають, що ми далеко від Америки чи Канади. Ні, ми знаходимося в цій зоні свободи. І коли межі прав і свобод порушуються і на них наступають, тоді ви повинні нас захищати. Тому що ми перші. А ви станете другими. Бо що більше звір з’їсть, то більше йому захочеться, — заявив він.



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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський записав нове звернення, а якому наголосив на необхідності нових санкцій проти Російської Федерації. Глава держави заявив, що український народ чекає очищення неба або силами західних партнерів, або постачанням бойових літаків та засобів ППО.

Джерело: ABC News