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Ракурс
Янукович призвал Зеленского сдаться российским захватчикам. Фото:

Янукович призвал Зеленского сдаться российским захватчикам (ДОКУМЕНТ)

8 мар 2022, 10:22
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Віктор Янукович звернувся до чинного президента України Володимира Зеленського із закликом «за всяку ціну зупинити кровопролиття».

Проросійський вигнанець заявив, що звертається до Зеленського «по-президентськи й навіть трохи по-батьківському». Янукович переконаний, що він особисто зобов’язаний за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди. Звернення зрадника опублікувало РІА «Новини».

Я добре розумію, що у вас багато «порадників», але особисто ви зобов’язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди, — зазначив він.

Янукович зазначив, що за здачу України Путіну Зеленському «будуть вдячні український народ та партнери на Заході».

Документ: РІА «Новости»

Документ: РІА «Новости»



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Нагадаємо, глава окупантів РФ Володимир Путін запланував повернути в Україну Віктора Януковича. Російська делегація привела вигнанця до Мінська, а в Кремлі готують спеціальну акцію з повернення Януковича в Україну.

Джерело: РІА «Новости»

Источник: Ракурс


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