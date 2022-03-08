Янукович призвал Зеленского сдаться российским захватчикам. Фото:

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Віктор Янукович звернувся до чинного президента України Володимира Зеленського із закликом «за всяку ціну зупинити кровопролиття».

Проросійський вигнанець заявив, що звертається до Зеленського «по-президентськи й навіть трохи по-батьківському». Янукович переконаний, що він особисто зобов’язаний за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди. Звернення зрадника опублікувало РІА «Новини».

Я добре розумію, що у вас багато «порадників», але особисто ви зобов’язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди, — зазначив він.

Янукович зазначив, що за здачу України Путіну Зеленському «будуть вдячні український народ та партнери на Заході».

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Нагадаємо, глава окупантів РФ Володимир Путін запланував повернути в Україну Віктора Януковича. Російська делегація привела вигнанця до Мінська, а в Кремлі готують спеціальну акцію з повернення Януковича в Україну.

Джерело: РІА «Новости»