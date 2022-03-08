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Отстроят раздолбанное — МВД о свободных руках военнопленных
Отстроят раздолбанное — МВД о свободных руках военнопленныхhttps://racurs.ua/n168156-otstroyat-razdolbannoe-mvd-o-svobodnyh-rukah-voennoplennyh.htmlРакурс
Російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України.
Про це 8 березня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
Він переконує, що з російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо військовополонених.
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Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України. І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями, — цитує Єніна офіційний канал МВС у Телеграм.
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