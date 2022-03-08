Отстроят раздолбанное — МВД о свободных руках военнопленных

https://racurs.ua/n168156-otstroyat-razdolbannoe-mvd-o-svobodnyh-rukah-voennoplennyh.html

Ракурс

Російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України.

Про це 8 березня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Він переконує, що з російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо військовополонених.

.