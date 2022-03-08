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Ракурс
Отстроят раздолбанное — МВД о свободных руках военнопленных

Отстроят раздолбанное — МВД о свободных руках военнопленных

8 мар 2022, 21:55
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Російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України.

Про це 8 березня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Він переконує, що з російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо військовополонених.



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Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України. І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями, — цитує Єніна офіційний канал МВС у Телеграм.

Источник: Ракурс


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