Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Відбудують роздовбане - МВС про вільні руки військовополонених

Відбудують роздовбане — МВС про вільні руки військовополонених

8 бер 2022, 21:55
999

Російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України.

Про це 8 березня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Він переконує, що з російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо військовополонених.



.

Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України. І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями, — цитує Єніна офіційний канал МВС у Телеграм.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів