На Украину надвигаются сильные морозы, фото: Porto Franko

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Сильні морози, що насуваються на Україну, стануть серйозною проблемою для жителів постраждалих в результаті бойових дій населених пунктів, проте особливою загрозою вони будуть для окупантів, передусім для тих з них, хто застряг у 60-кілометровій колоні на північ від Києва.

Про це пише британське видання The Times.

На думку аналітиків, сильне похолодання може значно загальмувати просування росіян, оскільки війська будуть змушені або залишити свої транспортні засоби, або сидіти в «40-тонних залізних морозильниках».

Аналітики зазначають, що зігрітися в своєму транспорті окупанти не зможуть через проблему з підвезенням палива, з якою зіткнулася російська армія в Україні.

Очікується, що в середині тижня в районі Києва та Харкова температура опуститься до -10°. Враховуючи вітер, це відчуватиметься як -20°. На думку експертів, багатьом російським солдатам доведеться здатися, щоб не замерзнути до смерті.

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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, серед російських військових поширюються панічні настрої через значні втрати.

Джерело: The Times