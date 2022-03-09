Количество утраченной оккупантами РФ техники подсчитала разведка США

Количество утраченной оккупантами РФ техники подсчитала разведка СШАhttps://racurs.ua/n168190-kolichestvo-tehniki-kotoruu-poteryali-okkupanty-rf-podschitala-razvedka-ssha.htmlРакурс
Російські окупанти з початку війни проти України втратили від 8 до 10% військового майна, вважають американські розвідники.
Техніка рашистів знищена або виведена з ладу. Про це заявив американський чиновник, знайомий з останніми розвідданими, повідомляє телеканал CNN.
Танки, літаки, артилерійські установки та інше військове майно — це техніка, яку втратила Росія. Минулого тижня журналісти повідомляли, що окупанти втратили від 3% до 5% воєнного потенціалу.
За оцінками США, українські військові втратили такий самий відсоток свого майна.
Нагадаємо, 9 березня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати військ РФ становлять:
- понад 12 тис. осіб (вбитими та полоненими),
- 317 танків,
- понад 1 тис. броньованих машин,
- майже 50 літаків та 81 гелікоптер.
Дані є орієнтовними, адже точно підрахувати кількість неможливо через високу інтенсивність боїв.
Джерело: CNN