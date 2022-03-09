Кількість втраченої окупантами РФ техніки підрахувала розвідка США

https://racurs.ua/ua/n168190-kilkist-tehniky-yaku-vtratyly-okupanty-rf-pidrahuvala-amerykanska-rozvidka.html

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Російські окупанти з початку війни проти України втратили від 8 до 10% військового майна, вважають американські розвідники.

Техніка рашистів знищена або виведена з ладу. Про це заявив американський чиновник, знайомий з останніми розвідданими, повідомляє телеканал CNN.

Танки, літаки, артилерійські установки та інше військове майно — це техніка, яку втратила Росія. Минулого тижня журналісти повідомляли, що окупанти втратили від 3% до 5% воєнного потенціалу.

За оцінками США, українські військові втратили такий самий відсоток свого майна.

Нагадаємо, 9 березня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати військ РФ становлять:

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понад 12 тис. осіб (вбитими та полоненими),

317 танків,

понад 1 тис. броньованих машин,

майже 50 літаків та 81 гелікоптер.

Дані є орієнтовними, адже точно підрахувати кількість неможливо через високу інтенсивність боїв.

Джерело: CNN