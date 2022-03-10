Командование РФ сжигает тела убитых захватчиков в ямах на Херсонщине

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Командование РФ сжигает тела убитых захватчиков в ямах. Фото:
Командование РФ сжигает тела убитых захватчиков в ямах на Херсонщинеhttps://racurs.ua/n168240-komandovanie-rf-sjigaet-tela-ubityh-zahvatchikov-v-yamah-na-hersonschine.htmlРакурс
Російське командування починає спалювати тіла вбитих окупантів у звичайних ямах.
У населеному пункті Чаплинка, на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, 9 березня насипом у яму закинули тіла близько 50 убитих на Херсонщині та Миколаївщині російських солдатів. Очевидці зазначили, що загиблих рашистів спалюють з самого ранку. Про це 10 березня повідомив радник голови Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Місцеві жителі запитали у московитів, навіщо вони так чинять із ліквідованими співвітчизниками. У відповідь агресор заявив, що їм заборонено відправляти тіла солдатів до Росії.
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Раніше були повідомлення, що загиблих російських окупантів спалювали в Енергодарі. Місцеві мешканці розповідали, що окупанти вирили величезну яму та кілька днів звозили до неї трупи знищених рашистів.
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук попросила міжнародний комітет Червоного хреста допомогти вивезти до Росії тіла загиблих російських солдатів.