Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n168282-strategicheskiy-perelom-v-voyne-s-rf-dostignut-zelenskiy.html

Ракурс

У війні з Росією вже досягнуто стратегічного перелому.

Однак спрогнозувати, скільки ще доведеться звільняти Україну від російських загарбників, наразі неможливо. Про це у новому відеозверненні сьогодні, 11 березня, заявив президент України Володимир Зеленський.

Ми боремося за нашу свободу вже шістнадцятий день. Це вчетверо довше, ніж ворог планував на своє вторгнення, — наголосив Зеленський. — Проти армії, яку вважали однією з найсильніших у світі, яка сподівалася, що українці здадуться.

Зеленський наголосив, що сподівання ворога на те, що його війська в Україні зустрічатимуть з квітами, не виправдалися.

Українці горді люди, які завжди захищають своє, свою землю і не віддадуть окупанту жодного клаптика цієї землі, жодного відсотка цією свободи, — наголосив президент.

За словами Зеленського, для досягнення перемоги ще потрібні час, терпіння та уміння виконувати свою роботу по максимуму.

Водночас він висловив розуміння людям, які почали відчувати втому на 16-й день війни.

Це життя. Коли ми мобілізуємось, коли ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше. Що окупанти впадуть швидше. Але… Це життя. Це війна. Це боротьба, — наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що ця війна для українців — Вітчизняна.

Війна з дуже впертим ворогом, який не звертає уваги на тисячі своїх, навіть своїх, убитих людей, убитих солдатів. Який збирає зараз по всій Росії резервістів та строковиків, щоб кинути їх у пекло цієї війни, — наголосив Зеленський.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну, атакуючи низку регіонів нашої держави. Через героїчний опір українців ворогу не вдалося здійснити свій задум зі швидкого захоплення країни.

.

Нагадаємо, російські війська втратили в Україні вже понад 12 тис. особового складу.