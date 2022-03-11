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Владимир Зеленский, скриншот видео
Стратегический перелом в войне с РФ достигнут — Зеленскийhttps://racurs.ua/n168282-strategicheskiy-perelom-v-voyne-s-rf-dostignut-zelenskiy.htmlРакурс
У війні з Росією вже досягнуто стратегічного перелому.
Однак спрогнозувати, скільки ще доведеться звільняти Україну від російських загарбників, наразі неможливо. Про це у новому відеозверненні сьогодні, 11 березня, заявив президент України Володимир Зеленський.
Ми боремося за нашу свободу вже шістнадцятий день. Це вчетверо довше, ніж ворог планував на своє вторгнення, — наголосив Зеленський. — Проти армії, яку вважали однією з найсильніших у світі, яка сподівалася, що українці здадуться.
Зеленський наголосив, що сподівання ворога на те, що його війська в Україні зустрічатимуть з квітами, не виправдалися.
Українці горді люди, які завжди захищають своє, свою землю і не віддадуть окупанту жодного клаптика цієї землі, жодного відсотка цією свободи, — наголосив президент.
За словами Зеленського, для досягнення перемоги ще потрібні час, терпіння та уміння виконувати свою роботу по максимуму.
Водночас він висловив розуміння людям, які почали відчувати втому на 16-й день війни.
Це життя. Коли ми мобілізуємось, коли ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше. Що окупанти впадуть швидше. Але… Це життя. Це війна. Це боротьба, — наголосив Зеленський.
Президент наголосив, що ця війна для українців — Вітчизняна.
Війна з дуже впертим ворогом, який не звертає уваги на тисячі своїх, навіть своїх, убитих людей, убитих солдатів. Який збирає зараз по всій Росії резервістів та строковиків, щоб кинути їх у пекло цієї війни, — наголосив Зеленський.
Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну, атакуючи низку регіонів нашої держави. Через героїчний опір українців ворогу не вдалося здійснити свій задум зі швидкого захоплення країни.
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Нагадаємо, російські війська втратили в Україні вже понад 12 тис. особового складу.