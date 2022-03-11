Роскомнадзор объявил о блокировке Instagram

https://racurs.ua/n168286-roskomnadzor-obyavil-o-blokirovke-instagram.html

Ракурс

Роскомнагляд обмежить доступ до Instagram (Інстаграм) на території Росії.

Про це йдеться у заяві відомства, яку оприлюднили 11 березня. Декількома годинами раніше з вимогою заблокувати Інстаграм до Роскомнагляду звернулася прокуратура.

У соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, які містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, зокрема військовослужбовців, — пояснив РКН свої дії.

Генпрокуратура 11 березня звернулася до суду з вимогою визнати Meta (материнську компанію Facebook, Instagram та WhatsApp) «екстремістською організацією».

Напередодні Meta змінила свою політику модерації, переставши видаляти в деяких країнах загрози та заклики до насильства щодо російських військових, висловлені у Facebook та Instagram, а також побажання смерті Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку.

.

Російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти співробітників Meta про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності та про сприяння терористичній діяльності (280 КК РФ та 205.1 КК РФ).

Facebook у Росії заблокований з початку березня. Джерело «Інтерфаксу», близьке до Генпрокуратури, повідомляло, що WhatsApp блокувати не будуть, оскільки це «засіб комунікації не для публічного розміщення».