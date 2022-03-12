Оккупанты готовят референдум о создании ХНР на Херсонщине. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n168316-zahvatchiki-gotovyat-referendum-o-sozdanii-hnr-na-hersonschine-deputat.html

Ракурс

Російські загарбники планують провести незаконний референдум у Херсонській області.

Псевдореферендум рашисти готують на тимчасово зайнятих ними територіях регіону, щоб проголосити так звану ХНР. Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради й пропонують співпрацю. Про це 12 березня повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook.

У Херсонській області готують референдум щодо створення ХНР, — йдеться у повідомленні.

Обранець звернувся до депутатів та зазначив, що утворення такого угруповання на Херсонщині «перетворить наш край на безнадійну діру без життя та майбутнього». Він закликав не дати ворогу жодного голосу.

За словами Хланя, жодних виправдань співпраці з окупантами не може бути.

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Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а дійсно громадянами, чиї імена будуть пам’ятати наступні покоління, — написав він.

Нагадаємо, в Херсонській області російські окупанти, які не можуть поставити свою владу через спротив українців, почали затримувати українських патріотів. Для цього в місто ввели підрозділи Росгвардії, які затримали вже близько 400 місцевих мешканців.