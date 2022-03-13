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Россияне разочарованы — удар по Яворовскому полигону прокомментировали на Западе
Россияне разочарованы — удар по Яворовскому полигону прокомментировали на Западеhttps://racurs.ua/n168351-rossiyane-razocharovany-udar-po-yavorovskomu-poligonu-prokommentirovali-na-zapade.htmlРакурс
Удари російської армії по Яворівському полігону неподалік Львова є ознакою розчарування путіна ходом воєнних дій в Україні.
Про це заявив 13 березня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
Путін розчарований, тому він збільшує кількість цілей, на які нападає, і він намагається завдати шкоди кожній частині країни", — сказав Салліван в ефірі CNN.
На думку радника Байдена, путін розчарований тим фактом, що його війська не просуваються вперед так, як він думав, у великих містах, включаючи Київ.
Удар по Яворівському полігону прокоментували у Пентагоні. В ефір ABC речник відомства Джон Кірбі висловив переконання, що введення безпольотної зони не запобігло б цій атаці.
Кірбі вкотре сказав, що встановлення США безпольотної зони над Україною означало б війну з Росією.
Він також повідомив, що на Яворівському полігоні не було жодного американського військовослужбовця, оскільки вони покинули його територію раніше.
Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт також прокоментував авіаудари російськими ракетами бази в селі Старичі.
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За словами Більдта, атака на міжнародний центр була цілеспрямована перш за все проти іноземних громадян, координаторів, волонтерів та всіх, хто підтримує Україну у війні.
Нагадаємо, що уранці 13 березня агресор завдав масований ракетний удар по базі в Старичах. Відомо про 35 загиблих. Ще 134 людей з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі. Усі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів.