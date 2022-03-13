Вероятную блокаду Киева прокомментировали в Офисе президента

https://racurs.ua/n168356-veroyatnuu-blokadu-kieva-prokommentirovali-v-ofise-prezidenta.html

Ракурс

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що безпосередньої військової загрози Києву нині та найближчим часом не передбачається, усі сили супротивника під містом розбиті.

Усі сили росії, які намагалися йти на Київ, розбиті. Вони стали в оборону, зайняли позиції та зараз ходять по селах, бо палива немає… Але загрози безпосередньої Києву немає і найближчим часом не передбачається. У противника немає можливості — і вона не скоро зʼявиться — щось зробити, навіть якщо вони накопичать резерви, — повідомив Арестович під час телемарафону в неділю.

За його словами, така ж ситуація зараз поблизу Харкова, Чернігова та Сум, де спостерігаються невеликі тактичні дії російських окупантів.

Гарячими точками залишаються Маріуполь, зона ООС і Миколаїв, а також напрямок у бік Кривого Рогу.

Про відсутність блокади столиці та позиційні бої в області розповів в ефірі українських телеканалів і радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.