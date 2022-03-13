Ракурсhttps://racurs.ua/
Тривають позиційні бої, Київ не блоковано - Арестович
Ймовірну блокаду Києва прокоментували в Офісі президентаhttps://racurs.ua/ua/n168356-ymovirnu-blokadu-kyieva-prokomentuvaly-v-ofisi-prezydenta.htmlРакурс
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що безпосередньої військової загрози Києву нині та найближчим часом не передбачається, усі сили супротивника під містом розбиті.
Усі сили росії, які намагалися йти на Київ, розбиті. Вони стали в оборону, зайняли позиції та зараз ходять по селах, бо палива немає… Але загрози безпосередньої Києву немає і найближчим часом не передбачається. У противника немає можливості — і вона не скоро зʼявиться — щось зробити, навіть якщо вони накопичать резерви, — повідомив Арестович під час телемарафону в неділю.
За його словами, така ж ситуація зараз поблизу Харкова, Чернігова та Сум, де спостерігаються невеликі тактичні дії російських окупантів.
Гарячими точками залишаються Маріуполь, зона ООС і Миколаїв, а також напрямок у бік Кривого Рогу.
Про відсутність блокади столиці та позиційні бої в області розповів в ефірі українських телеканалів і радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Про ситуацію щодо Києва — тут лякатися поки що нічого, ніякої блокади на сьогоднішній момент немає, і найближчим часом, сподіваюся, вона не передбачається, — сказав він.
Говорячи про боротьбу з диверсантами, він уточнив, що правоохоронці виявляють їх постійно і постійно з ними борються — у різних регіонах та місцях.
У принципі, скільки їх ще може бути — відповіді на це питання немає, тому що їх ще може бути дуже багато. Але ми у принципі настроюємо всю тероборону, прикордонників, поліцію тощо на те, як з ними боротися, що з цим треба робити, і ми розуміємо, що ДРГ — це один з важливих елементів російської агресії проти нас, — заявив радник глави МВС.
За словами радника, наразі кожен день в Україні ведуться достатньо щільні бої.
Окремо він зазначив, що впродовж останніх двох днів в Україні «не було таких очних великих боїв», — за його словами, були локальні сутички та локальні бої, але великих боїв, таких, як у перші дні війни, не було.
Росіяни дуже бояться подібних бойових дій, вони розуміють, що раніше за день вони фактично втрачали до тисячі людей, і зараз їхня стратегія — це бомбардування, бомбардування і ще раз бомбардування. І поки таких от великих просувань їхньої техніки, великих просувань їхніх колон, на щастя, не було. Тобто, ви бачите оцих більше 12 тис., але по тисячі в день ми не можемо вбивати в останні дні, — поінформував Денисенко і підтвердив, що деякі військові рф здаються у полон.
Крім того, радник розповів, що окупанти деморалізовані і прийшли в Україну для мародерства.
.
Тобто, на повному серйозі у їхніх перехопленнях, розмовах вони кажуть, наприклад, що «я хотел такой телевизор»… і показують, у принципі, не найбільший, не найширший, і не найновіший телевізор. Це просто говорить про рівень цієї армії, — уточнив Денисенко.