Путин отправляет воевать в Украину переодетых белорусов

https://racurs.ua/n168360-putin-otpravlyaet-voevat-v-ukrainu-pereodetyh-belorusov.html

Ракурс

Росія розробляє спецоперацію, в рамках якої планує перевдягнути білоруських військових у форму рф і відправити на війну в Україну.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українських телеканалів 13 березня розповів, що «росіяни мають велике бажання одягнути форму рф на білоруських військових».

Частина з них відмовляється воювати проти нашої країни. Але зараз спецслужби вмовляють білорусів перевдягнутися в російську форму і по російських лекалах заходити на нашу територію, — сказав Данілов і додав, що українські війська готові до такого розвитку подій.

Секретар РНБО попередив, що білоруси отримають таку ж відсіч, яку «сьогодні мають росіяни разом з чеченами».

Данілов умисно зупинився на тому, що розділяє росіян і чеченців.

Чеченці виконують ту функцію, яку раніше виконували НКВСівці: коли хтось відступав, вони стріляли їм в спину. Той випадок, який вчора стався на території Київської області, коли чеченці застрелили 12 росіян — це ситуація, яка виходить за межі здорового глузду, — заявив Данілов.

На його думку, сучасний рашизм в рази перевищує фашизм, з яким світ воював у середині минулого сторіччя.

Слово «рашизм» на сьогоднішній день перевищує навіть «фашизм». Коли були фашисти, вони були більш толерантні по відношенню безпосередньо до мирного населення. Те, що сьогодні відбувається в Маріуполі, в Харкові, в інших містах — це сучасний рашизм, який в рази перевищує фашизм, — сказав секретар РНБО.



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Нагадаємо, раніше Данілов припустив, що росіяни все ж готують десант на Одесу.

Минулого тижня диктатори лукашенко та путін зустрілися в Москві. Того ж дня на кордоні з Україною російський літак обстріляв білоруське село. Українські військові припускали, що у такий спосіб агресор прагнув втягнути Мінськ у війну і поповнити резерви.