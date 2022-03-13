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Ракурс
Московиты готовят десант на Одессу, их есть кому встретить - Данилов

Московиты готовят десант на Одессу, их есть кому встретить — Данилов

13 мар 2022, 22:56
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що російські військові готуються до висадки десанту в Одесі, але «його є кому зустрічати».

Данілов в ефірі українських телеканалів 13 березня повідомив, що окупанти планували десант декілька днів тому, але їм завадила погода.

На Чорному морі вони хотіли ще 3−4 дні тому зробити цю ситуацію. Але була погода, вони вимушені були піти в Севастополь. Зараз вони повертаються. У них є велике бажання зараз почати десантування на території Одеси й Одеської області. Але на них там чекають, — повідомив секретар РНБО.

Він уточнив, що йдеться про висадку десанту на території Одеської області, щоб «взяти під контроль ситуацію в Одесі».

Данілов вважає, що «у росіян не вийде легкої прогулянки Одеською областю, як вони свого часу планували пройти Хрещатиком».



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Ми розуміємо, що там відбувається, і ситуація там під контролем. Там є кому їх зустрічати. Так як їх зустрічали в Чернігівській, Київській області, — розповів секретар РНБО.

Источник: Ракурс


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