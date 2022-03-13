Московити готують десант на Одесу, їх є кому зустріти - Данілов

https://racurs.ua/ua/n168359-moskovyty-gotuut-desant-na-odesu-yih-ie-komu-zustrity-danilov.html

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що російські військові готуються до висадки десанту в Одесі, але «його є кому зустрічати».

Данілов в ефірі українських телеканалів 13 березня повідомив, що окупанти планували десант декілька днів тому, але їм завадила погода.

На Чорному морі вони хотіли ще 3−4 дні тому зробити цю ситуацію. Але була погода, вони вимушені були піти в Севастополь. Зараз вони повертаються. У них є велике бажання зараз почати десантування на території Одеси й Одеської області. Але на них там чекають, — повідомив секретар РНБО.

Він уточнив, що йдеться про висадку десанту на території Одеської області, щоб «взяти під контроль ситуацію в Одесі».

Данілов вважає, що «у росіян не вийде легкої прогулянки Одеською областю, як вони свого часу планували пройти Хрещатиком».

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