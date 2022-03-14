ВСУ нанесли сокрушительные удары по полевым базам и складам рашистов. Фото: blogspot.com

https://racurs.ua/n168362-vsu-nanesli-sokrushitelnye-udary-po-polevym-bazam-i-skladam-rashistov-genshtab.html

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Збройні сили України завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі військ країни-агресора.

Українські підрозділи завдали ударів по польових базах і складах окупантів. Щоб порушити систему логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих агресором територіях України. Про це 14 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ в зведенні щодо російського вторгнення станом на 6.00.

Також повідомили й про успіхи Повітряних сил ЗСУ. Вчора, 13 березня, були знищено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати.

У Генштабі переконують, що окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

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Зазначається, що рашисти фіксують непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об'єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ворог зосереджує свої зусилля на українські сили оборони в зоні проведення Операції об'єднаних сил.