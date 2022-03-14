ВСУ нанесли сокрушительные удары по полевым базам и складам рашистов — Генштабhttps://racurs.ua/n168362-vsu-nanesli-sokrushitelnye-udary-po-polevym-bazam-i-skladam-rashistov-genshtab.htmlРакурс
Збройні сили України завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі військ країни-агресора.
Українські підрозділи завдали ударів по польових базах і складах окупантів. Щоб порушити систему логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих агресором територіях України. Про це 14 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ в зведенні щодо російського вторгнення станом на 6.00.
Також повідомили й про успіхи Повітряних сил ЗСУ. Вчора, 13 березня, були знищено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати.
У Генштабі переконують, що окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.
Зазначається, що рашисти фіксують непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об'єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ворог зосереджує свої зусилля на українські сили оборони в зоні проведення Операції об'єднаних сил.