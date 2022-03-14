ВСУ осуществили контрнаступление под Изюмом. Фото:

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Українська армія пішла в контратаку під Ізюмом у Харківській області.

Військовослужбовцям Збройних сил України вдалося відкинути ворога із зайнятих ним позицій. Ізюм є ключовим напрямком російської армії, оскільки це дорога на Донбас. Ситуація в місті залишається складною. Про це радник міністра МВС Вадим Денисенко повідомив в ефірі українського телемарафону.

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Речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook повідомив, що внаслідок вдалого наступу ЗСУ ворог зазнав втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що війська російських нацистів минулої доби значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.