Авиаудар рф по телебашне Ровенщины — найдены тела 19 погибших

https://racurs.ua/n168406-aviaudar-rf-po-telebashne-rovenschiny-naydeny-tela-19-pogibshih.html

Ракурс

Авіаудар рф по телевежі Рівненщини стався зранку 14 березня. Рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій впродовж доби розбирали завали. Станом на ранок вівторка, знайдено тіла 19 загиблих, ще дев’ятеро захисників уціліли.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Під завалами телевежі в селі Антопіль ще перебувають люди. Роботи продовжуються…, — додав чиновник.



.



Аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару тривають.

Нагадаємо, вчора вранці біля Рівного дві ракети військових злочинців рф поцілили у телевізійну вежу та адмінприміщення біля неї. Станом на 18.00 були виявлені тіла дев’ятьох загиблих та дев’ять постраждалих. До проведення рятувальних робіт залучено 15 одиниць спецтехніки ДСНС та 90 осіб особового складу рятувальників. А також 29 одиниць техніки та 136 осіб від комунальних служб та інших підприємств і установ області.