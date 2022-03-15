Израиль заменил безвиз украинцам электронными разрешениями. Фото: censor.net

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Ізраїль запровадив правила в’їзду для громадян України.

Функцію візи для українців виконуватиме Міністерство внутрішніх справ. Українцям замість віз видаватимуть спеціальні дозволи. Про зміну правил в’їзду повідомляє посольство України в Ізраїлі, також їх підтверджують співрозмовники ЄП, що намагалися відлетіти до Ізраїлю з міст Європи. Про це пише «Європейська правда».

Зазначається, що українці, які раніше купили квитки до аеропорту Тель-Авіва та планували скористатися правом на безвізовий в’їзд, стикаються з відмовою у посадці та з вимогою надати візу. Також повідомляється, що зараз формально діє угода про безвізовий режим, через що отримання візи не є стандартною практикою. Крім того, існують проблеми з отриманням візи тими, хто покинув Україну через бойові дії й не має легалізації у державі перебування.

Ізраїль справді скасував можливість звичного безвізового в’їзду, але запровадив альтернативний порядок авторизації поїздки — дозволи на неї надає МВС. Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю, — заявили в посольстві.

Заповнити електронну форму для отримання такого дозволу можна на сайті вище вказаного міністерства. Підписати декларацію для запрошеного українця мусить і громадянин Ізраїлю, який запросив його до себе.

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Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців з України. Водночас представник уряду зазначив, що примусового переселення не буде.

Джерело: «Європейська правда»