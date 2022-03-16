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Ракурс
Яркие фото уничтожения вертолетов рашистов на Херсонщине показал CNN

Яркие фото уничтожения вертолетов рашистов на Херсонщине показал CNN

16 мар 2022, 11:32
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Збройні сили України знищили гелікоптери рашистів в Херсонській області. Відповідні супутникові знімки палаючої техніки військових злочинців рф в тимчасово окупованому аеропорту Херсона оприлюднив американській телеканал CNN.

Операція з ліквідації техніки фашистів була реалізована 15 березня.

На фото видно як з міжнародного аеропорту «Херсон» підіймається клуб диму й горять кілька вертольотів, — пише CNN.

Раніше сьогодні радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що нині відбувається контрнаступ мужніх ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін.



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Нагадаємо, вчора за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того — збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Українська авіація здійснила дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.

Источник: Ракурс


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