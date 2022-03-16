Последствия ДТП в Хмельницкой области, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n168468-avtobus-s-pereselencami-popal-v-dtp-na-hmelnichchine-semero-pogibshih-foto.html

Ракурс

На Хмельниччині мікроавтобус з переселенцями потрапив у ДТП. В результаті семеро людей загинули, ще дев’ять — травмовані.

Трагедія сталася сьогодні, 16 березня, близько 6.00 на трасі «Кропивницький — Знам‘янка» поблизу села Лозова. Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

Зазначається, що відбулося зіткнення автобуса Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив переселенців з Дніпра в напрямку Тернополя.

Загинули водій та шестеро пасажирів мікроавтобуса, ще дев’ятьох пасажирів госпіталізували

Ми вкотре просимо водіїв бути обережними і дотримуватись правил дорожнього руху, — наголошують в поліції. — Адже дуже прикро, коли людям вдається втекти від війни, а гинуть вони в ДТП через елементарне недотримання ПДР.

.