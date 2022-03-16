Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия ДТП в Хмельницкой области, фото: Нацполиция

Автобус с переселенцами попал в ДТП на Хмельниччине, семеро погибших (ФОТО)

16 мар 2022, 12:30
999

На Хмельниччині мікроавтобус з переселенцями потрапив у ДТП. В результаті семеро людей загинули, ще дев’ять — травмовані.

Трагедія сталася сьогодні, 16 березня, близько 6.00 на трасі «Кропивницький — Знам‘янка» поблизу села Лозова. Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

Зазначається, що відбулося зіткнення автобуса Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив переселенців з Дніпра в напрямку Тернополя.

Загинули водій та шестеро пасажирів мікроавтобуса, ще дев’ятьох пасажирів госпіталізували

Ми вкотре просимо водіїв бути обережними і дотримуватись правил дорожнього руху, — наголошують в поліції. — Адже дуже прикро, коли людям вдається втекти від війни, а гинуть вони в ДТП через елементарне недотримання ПДР.



.

Последствия ДТП в Хмельницкой области, фото: Нацполиция

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров