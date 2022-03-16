Реактивная артиллерия разбила российскую понтонную переправу

https://racurs.ua/n168489-reaktivnaya-artilleriya-vdrebezgi-razbila-rossiyskuu-pontonnuu-perepravu-video.html

Ракурс

Артилерійський підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади розстріляв понтонну переправу росармії в зоні бойових дій.

На сторінці бригади у Фейсбук опублікували відео вогневого ураження ворога.

Перші кадри — відзняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, яка намагалася замаскуватися між деревами на узліссі.

Згодом на відео лунає команда відкрити вогонь, після якого артилерія накриває ворога із реактивних систем залпового вогню «Град». Після залпів звучить команда покинути вогневі позиції, які могли бути помічені росіянами.

На заключних кадрах відзняті дроном наслідки ураження — палаюча російська техніка. Колона знищена й відновленню не підлягає, більшість членів екіпажів також знищена.

.

Робота 128-ї бригади як завжди філігранна! Б'ємо ворога так, що від «другої армії світу» аж паздіря летить! — прокоментували відео його автори.

«На паздіря» — означає на закарпатському діалекті «на друзки, вщент».