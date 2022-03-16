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80 тыс. за месяц и 5 тыс. посуточно — Садовый возмущен ценой аренды жилья во Львове

80 тыс. за месяц и 5 тыс. посуточно — Садовый возмущен ценой аренды жилья во Львове

16 мар 2022, 22:27
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Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що за час війни на гарячу лінію міста надійшло близько 80 скарг на недобросовісних орендодавців, які необґрунтовано підняли ціни на помешкання.

Станом на зараз я можу з впевненістю зробити публічним список із 6 юридичних і фізичних осіб, які наживаються на війні. Дав таку обіцянку, тому виконую, — написав Садовий і оприлюднив декілька цінових пропозицій.

Мер назвав такі приклади завищених цін на проживання.

  • однокімнатна квартира, Павлов С. М., вул. Валова, 16б/20, 81 тис. 614 грн за місяць;
  • оренда апартаментів, вул. Дорошенка, 67, три ночі коштують 11 тис. 100 грн;
  • апарт-готель, вул. Княгині Ольги, 39, доба коштує 4 тис. 197 грн;
  • хостел «Форест», вул. Фурманська, 5, 10 ночей коштують 11 тис. 200 грн;
  • квартира, Мацків Людмила, вул. Старицького, 6/7, власниця без повернення завдатку виселила мешканців.
  • квартира з однією спальнею, Станько Б. М., вул. Костюшка, 5/4, одна доба коштує 5 тис. 400 грн.

Нагадаємо, що Львів від початку війни став логістичним хабом — у місто їдуть біженці, аби перечекати гарячу фазу війни, а також ті, хто прагне виїхати за кордон.

Садовий закликав повідомляти владу про завищені ціни, але при цьому оперувати конкретними фактами з іменами, адресами та контактами.



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Але прошу, не копіюйте неперевіреної інформації. Не узагальнюйте і не називайте усіх мешканців Заходу мародерами. Є чіткі дані — передавайте їх нам, — написав мер на своїй сторінці у Фейсбук.

Источник: Ракурс


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