80 тыс. за месяц и 5 тыс. посуточно — Садовый возмущен ценой аренды жилья во Львове

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що за час війни на гарячу лінію міста надійшло близько 80 скарг на недобросовісних орендодавців, які необґрунтовано підняли ціни на помешкання.

Станом на зараз я можу з впевненістю зробити публічним список із 6 юридичних і фізичних осіб, які наживаються на війні. Дав таку обіцянку, тому виконую, — написав Садовий і оприлюднив декілька цінових пропозицій.

Мер назвав такі приклади завищених цін на проживання.

Нагадаємо, що Львів від початку війни став логістичним хабом — у місто їдуть біженці, аби перечекати гарячу фазу війни, а також ті, хто прагне виїхати за кордон.

Садовий закликав повідомляти владу про завищені ціни, але при цьому оперувати конкретними фактами з іменами, адресами та контактами.

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