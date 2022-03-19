Успех ВСУ в «Чернобаевке», но потеря выхода к Азовскому морю. Фото:

https://racurs.ua/n168586-vsu-snova-unichtojili-vraga-v-chernobaevke-no-poteryali-vyhod-k-azovskomu-moru.html

Ракурс

Військові Збройних сил України вшосте розгромили авіапарк російських військових на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області.

Окупанти використовують аеродром у Чорнобаївці як свій командний пункт і місце збору літаків. П’ять разів вже українські військові знищували техніку та живу силу окупантів на цій позиції. 19 березня ЗСУ знову завдали потужного удару по ворогу. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх тільки що в Чорнобаївці. Вшосте, — написав він.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війська тимчасово відрізали Україну від виходу до Азовського моря у Донецькому операційному районі.

Зазначається, що армія та підрозділи Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі. За добу були знищені 12 повітряних цілей ворога — два літаки, три вертольоти, три безпілотники та чотири крилаті ракети. Також 18 березня українські захисники знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області.

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Ворог продовжує зазнавати суттєвих втрат. Має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні проти України, — додали в Генштабі.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що величезні втрати країни-агресора після вторгнення в Україну зможуть зламати плани кремля щодо продовження бойових дій.