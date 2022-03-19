Цены на бензины и дизтопливо снизились на АЗС Украины. Фото: fbc.ua

https://racurs.ua/n168596-ceny-na-benziny-i-diztoplivo-snizilis-na-azs-ukrainy.html

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В Україні роздрібні мережі АЗС 19 березня знизили ціни на бензини і дизельне пальне.

На автомобільних заправках WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 9,68−10,10 грн./л до 33,32−33,42 грн/л відповідно. Ціна солярки впала у ціні на 7,85 грн./л — до 37,05 грн/л. Про це повідомили в «Консалтинговій групі А-95» за результатами оперативного моніторингу.

Також зазначається, що найбільша консолідована мережа групи «Приват», якій належить 1 тис. 540 станцій «Авіас», ANP та «Укрнафта», знизила ціни на бензин і дизельне пальне на 5−7 грн за літр. У мережах АЗС AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG й інших, пальне впало в ціні на 2−11 грн/л.

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Внаслідок цього середня ціна А-92 по Україні знизилася на 7,86 грн/л — до 33,69 грн/л. А ціна бензину А-95 впала на 7,84 грн/л — до 34,42 грн/л. Дизельне пальне подешевшало до 37,17 грн/л.

Нагадаємо, 18 березня уряд зменшив граничні ціни на бензин і дизельне пальне. Таким чином максимальна ціна на бензин для його продажу на АЗС не повинна перевищувати 33,42 грн/літр, на дизпальне — 37,05 грн/літр. У березні влада просить скасувати податок на додану вартість (ПДВ) та акциз на пальне.