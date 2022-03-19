Оккупанты рф продолжают сосредотачивать силы в направлении пяти городов. Фото:

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Збройні сили російської федерації продовжують зосереджувати сили у напрямку п’яти міст — Ізюму, Волновахи, Маріуполя, Херсона та Миколаєва.

У п’ятницю, 18 березня, не відбулося суттєвих змін у стані, положенні або характері дій противника. Тривають тактичні бої місцевого значення. Але основні сили противник зосередив у напрямку вищевказаних міст. Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив на брифінгу.

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Арестович відзначив, що вчора Збройні сили України завдали потужних ударів по противнику і знищили декілька тилових колон в Сумській та Миколаївській областях. Також було знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу РФ. Саме ця армія відповідала за створення 1-го і 2-го армійських корпусів або так званих міліцій ЛНР і ДНР.

Нагадаємо, російські окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як «гарматне м’ясо», щоб вивідати вогневі позиції ЗСУ. Під Миколаєвом рашисти послали на вірну смерть сотні осіб.