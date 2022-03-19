Рашисти кидають у бій мобілізованих з ОРДЛО. Фото: news.online.ua

https://racurs.ua/ua/n168597-rashysty-vykorystovuut-mobilizovanyh-z-ordlo-yak-garmatne-m-yaso-gur.html

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Російські окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як «гарматне м’ясо».

Загарбники активно забирають на війну чоловіків з окупованих районів Донецької та Луганської областей. Однак ці підрозділи відрізняються низькою бойовою підготовкою, дисципліною і моральним станом. Про це 19 лютого повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Розвідники встановили, що командування окупантів рф використовує мобілізованих з окупованого Донбасу як передовий ешелон розвідки боєм. Цих осіб відправляють на лінію зіткнення, щоб визначити розташування вогневих позицій української армії.

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Під Миколаєвом втрати цих мобілізованих склали близько 200 осіб. Залишки розбитого підрозділу, який повернувся на Херсонщину, абсолютно деморалізовані й відмовляються від подальшої участі в бойових діях.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що втрати російського агресора в Україні настільки значні, що для поповнення РФ здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів.