Рашисти здійснюють приховану мобілізацію і заборонили розривати контракти - Генштаб

https://racurs.ua/ua/n168149-rashysty-provodyat-pryhovanu-mobilizaciu-i-zaboronyly-rozryvaty-kontrakty-genshtab.html

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Втрати російського агресора в Україні настільки значні, що для поповнення РФ здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів.

Крім того, для припинення відтоку особового складу військове керівництво ЗС РФ заборонило розривати контракти на проходження військової служби. Про це повідомляється 8 березня у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Для посилення угруповання військ поблизу Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії «Ліга» (колишня ПВК «Вагнер»).

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Крім того, в Генштабі заявили, що окупанти продовжують утримувати цивільне населення як заручників, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об'єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії у цивільному одязі.

Українські військові констатують: противник значно знизив темпи просування, його особовий склад деморалізований.