Лондон відмовився від нафти РФ, Захід розробить план Маршалла для Києва

Лондон оголосив нафтове ембарго РФ, Захід розробить план Маршалла для Києва

https://racurs.ua/ua/n168148-london-vidmovyvsya-vid-nafty-rf-zahid-rozrobyt-plan-marshalla-dlya-kyieva.html

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Уряд Великої Британії має намір відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року. Цей перехідний період дасть ринку, підприємствам і ланцюгам поставок більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт.

Британія менш залежить від російського викопного палива, ніж багато європейських країн, але російські поставки все ще становлять 8% загального імпорту до Британії, а 18% британського дизельного палива надходить з Росії.

Крім того, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країни Заходу розроблять аналог плану Маршалла для відновлення України. Про це повідомляє Reuters.

Лондон оголосив про нафтове ембарго РФ після аналогічної заяви Джо Байдена.