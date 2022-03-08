Лондон відмовився від нафти РФ, Захід розробить план Маршалла для Києва

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Лондон оголосив нафтове ембарго РФ, Захід розробить план Маршалла для Києва
Лондон відмовився від нафти РФ, Захід розробить план Маршалла для Києваhttps://racurs.ua/ua/n168148-london-vidmovyvsya-vid-nafty-rf-zahid-rozrobyt-plan-marshalla-dlya-kyieva.htmlРакурс
Уряд Великої Британії має намір відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року. Цей перехідний період дасть ринку, підприємствам і ланцюгам поставок більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт.
Британія менш залежить від російського викопного палива, ніж багато європейських країн, але російські поставки все ще становлять 8% загального імпорту до Британії, а 18% британського дизельного палива надходить з Росії.
Крім того, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країни Заходу розроблять аналог плану Маршалла для відновлення України. Про це повідомляє Reuters.
Лондон оголосив про нафтове ембарго РФ після аналогічної заяви Джо Байдена.
План Маршалла — програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни. Його запропонував у 1947 році держсекретар США Джордж К. Маршалл.
Програма допомоги реалізовувалася з квітня 1948 по червень 1952 року. У той час вони передали близько 13 мільярдів доларів (123 млрд доларів після інфляції) у вигляді технічної і економічної допомоги для підтримки відновлення економіки європейських країн, які приєдналися до Організації європейського економічного співробітництва (ОЄЕС).
Прямий вплив плану на темпи економічного зростання країн Західної Європи, в тому числі шляхом відновлення капітальних ресурсів чи інвестиційних проектів оцінюється як невеликий, тоді як непрямі наслідки підкреслюються підвищенням продуктивності праці або відновленням довіри інвесторів шляхом стабілізації державних фінансів та переходу до ринкової економіки.
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Упродовж наступних двох десятиліть багато регіонів Західної Європи відчували небувале зростання та процвітання. План Маршалла був один із перших поштовхів до європейської інтеграції.