США забороняє увесь імпорт російської нафти, - Байден

https://racurs.ua/ua/n168146-ssha-zaboronyaie-uves-import-rosiyskoyi-nafty.html

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США забороняє увесь імпорт російської нафти. Про це 8 березня заявив президент США Джо Байден.

Вашингтон заборонив імпорт до США російської нафти, газу та вугілля. За словами американського лідера, ці кроки означають, що «американський народ завдасть ще одного потужного удару» режиму Путіна.

Ми не будемо брати участь у субсидуванні війни Путіна, — додав Байден.

Попри побоювання щодо зростання цін на газ, цей крок має широку політичну підтримку двох партій у США.

На черзі ембарго Великої Британії.

Ми забороняємо увесь імпорт нафти, це означає, що російська нафта не буде імпортуватися. Цей захід має потужну двопартійну підтримку, — сказав президент США.

Крім того, поставки оборонного обладнання щодня прибувають в Україну. Також США координують постачання з Німеччиною, Фінляндією та Нідерландами. Байден запевнив, що США будуть поділяти витрати на прихисток біженців з України, щоб це не припадало тільки на плечі Європи.

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