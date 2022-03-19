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Ракурс
Два британских экс-премьера инициируют новый Нюрнберг для путина

Два британских экс-премьера инициируют новый Нюрнберг для путина

19 мар 2022, 18:34
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Два колишніх прем'єра Великої Британії лейборист Гордон Браун та консерватор Джон Мейджор хочуть створити спеціальний трибунал для розслідування дій путіна в Україні.

140 науковців, юристів і політиків підписали петицію із закликом створити правову систему за зразком Нюрнберзького процесу над нацистськими військовими злочинцями після Другої світової війни. Про це повідомляє BBC.



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Підписи під петицією поставили екс-президент Верховного суду Великої Британії Леді Хейл, професор міжнародного права Філіп Сендс, колишній прокурор Нюрнберзького військового трибуналу Бенджамін Ференц та колишній президент Європейського суду з прав людини сер Ніколас Братца.

«Ракурс» повідомляв, що Україна стала першою державою у світі, яка судиться у Міжнародному суді ООН за Конвенцією про фінансування тероризму. У випадку перемоги у суді, росію можуть визнати державою, що фінансує тероризм.

Источник: Ракурс


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