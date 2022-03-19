Київ вимагає визнати рф країною, що фінансує тероризм - це перший такий позов у суді ООН

https://racurs.ua/ua/n168610-kyyiv-vymagaie-vyznaty-rf-krayinou-scho-finansuie-teroryzm-ce-pershyy-takyy-pozov-u-sudi-oon.html

Ракурс

Україна стала першою державою у світі, яка судиться у Міжнародному суді ООН за Конвенцією про фінансування тероризму.

У випадку перемоги у суді, росію можуть визнати державою, що фінансує тероризм. Про це 19 березня повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Україна є також другою країною, що позивається за Конвенцією з ліквідації всіх форм расової дискримінації. За цими справами судилась Грузія, а також Катар проти Еміратів.

.

Раніше росія відмовилася виконувати припис Міжнародного суду ООН, який наказав їй зупинити війну в Україні. Спікер президента фашистської рф володимира путіна дмитро пєсков заявив, що москва «не може взяти до уваги» рішення суду.

16 березня суд ухвалив, що рф має негайно припинити чинити військові злочини проти України.