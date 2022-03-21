Рашисты открыли огонь во время мирного митинга. Фото: УП

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Мітинг в тимчасово окупованому Херсоні 21 березня завершився стріляниною та пораненням цивільних.

На площі Свободи російські окупанти закидали світлошумовими гранатами мітингувальників та відкрили вогонь, є поранені. Люди намагалися підійти до пам’ятника, коли рашисти почали стріляти та кидати гранати. Про це повідомляє видання «Мост» із посиланням на очевидців.

Пораненого в ногу демонстранта госпіталізували. Також очевидці повідомляють про кількох затриманих мітингувальників.

Видання «Українська правда» пише, що окупанти стріляли у мітингувальників. Після цього почалися вибухи над містом і, очевидно, збиті ракети створили пожежу.

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Нагадаємо, в Офісі президента заявляли, що збройні сили російської федерації продовжують зосереджувати сили у напрямку п’яти міст — Ізюму, Волновахи, Маріуполя, Херсона та Миколаєва.

Джерела: «Мост», «Українська правда»