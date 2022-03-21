Есть ли у россии силы на высадку в Одессе?

https://racurs.ua/n168674-est-li-u-rossii-sily-na-vysadku-v-odesse-ocenka-conflict-intelligence-team.html

Ракурс

Оккупанты утром 21 марта снова обстреляли Одессу — в этот раз попали в жилые постройки в пригороде города.

Американское издание The Wall Street Journal сегодня сообщило, что путин может изменить план войны в Украине и начать наступление на Одессу.

Исследователи Conflict Intelligence Team в связи с этим проанализировали возможность высадки российского десанта на Одессу.

Анализ CIT изложен в соцсетях информационного холдинга.

15 марта военно-морской аналитик Х. Саттон сообщил, что часть кораблей Черноморского флота, до этого возвращавшихся в Крым, вновь выдвинулись в направлении Одессы. Утром 21 марта одесские власти сообщили, что российские корабли обстреляли несколько домовладений.

Сценарий морского десанта с целью захвата третьего по населению города Украины появлялся как на предвоенных картах на основе данных западных разведок, так и на карте вторжения, которую продемонстрировал Александр Лукашенко.

При этом аналитик Майкл Кофман не считает десант возможным, пока российские наземные войска не подойдут к Одессе, обойдя или взяв Николаев.

Однако мы не уверены, что даже в этом случае у россии будет достаточно подготовленных сил на осуществление десанта. Дело в том, что по имеющимся данным практически все переброшенные соединения морской пехоты рф уже так или иначе задействованы в боях на территории Украины, — сообщают в СІТ.

Непосредственно в Крыму, откуда должны отправиться десантные корабли, дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота.

По данным украинского издания «Граты», после морской высадки в Херсонской области до 80 военнослужащих этого подразделения отказались участвовать в войне против Украины. Информацию об «отказниках» подтверждает военнослужащий 810-й бригады, попавший в плен под Мариуполем.

Тот факт, что как минимум одна батальонная тактическая группа (БТГр) этой бригады воюет на Донбассе, подтверждает видео, где видна колонна БТР-82А с характерными для морской пехоты воздухозаборными трубами на корме. Кроме того, 21 марта в порту оккупированного Бердянска неподалеку от Мариуполя также разгрузили БТР-82А в «морской комплектации», которые, видимо, тоже отправят штурмовать Мариуполь по суше вместо морского десанта.

Что касается других бригад морской пехоты, которые были переброшены перед вторжением, то в их отношении также имеются прямые или косвенные свидетельства участия в сухопутных боях на территории Украины.

10 марта украинский Генштаб сообщал, что на усиление из Крыма переброшена БТГр 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота, которая, по некоторым данным, была частично доставлена в Крым на борту десантных кораблей перед началом полномасштабной войны.

По информации из социальных сетей (которую подтвердил СІТ информированный источник), погибший 7 марта военнослужащий Даниил Марченко служил в этой бригаде. Кроме того, публиковались фотографии трофейных документов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Также Генштаб ВСУ заявлял о гибели командира 61-й бригады морской пехоты Северного флота, однако, по нашим сведениям, до гибели он перевелся в другое соединение, а никаких признаков переброски 61-й обрмп мы не замечали.

В СІТ подвели итоги анализа:

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