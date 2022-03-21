Суркисов выпустил за границу наряд, который оформлял Котвицкую с 30 млн дол. — УП

https://racurs.ua/n168679-surkisov-vypustil-za-granicu-naryad-kotoryy-oformlyal-kotvickuu-s-30-mln-doll-up.html

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Президент «Динамо» Ігор Суркіс і його брат, нардеп ОПЗЖ Григорій Суркіс виїхали з України увечері 26 лютого.

«Українській правді» стали відомі деталі втечі громадян, яким заборонений виїзд в умовах воєнного стану.

Як свідчить документ прикордонників, який опинився в розпорядженні УП, Суркіси виїхали до Угорщини окремо на двох автівках 26 лютого між 22.40 і 23.00.

Вони не декларували готівку на українській митниці, хоча на угорському митному пункті оформили 17,6 млн дол.

Перетин кордону вони здійснили через пункт «Вилок» у Берегівському районі Закарпаття.

Ігор Суркіс виїхав у броньованій машині Maybach S650 з Ольгою Романовою (громадянкою рф), Суркісом В’ячеславом та Суркіс Яною.

Григорій Суркіс виїхав на авто Mercedez-Benz ML-500. Його пасажирами були Кулешов Микита (2002 року народження), Кострикіна Зоя (1961 року народження), Олексій Борисов (1993 р.н.) і Шевчук Дана (1996 р.н.).

Перетин кордону Суркісів реєстрував той же наряд прикордонників, який оформлював перетин Анастасії Котвіцької, дружини соратника Авакова, яка минулого тижня вивезла у валізах 30 млн дол.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження після отримання інформації, що Котвіцька могла без декларування, в обхід митних правил, вивезти в Угорщину повні валізи доларів та євро.

Котвіцька (дівоче прізвище Кучер) — дружина колишнього нардепа від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького. Його називають бізнес-партнером екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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14 березня на пункт «Вилок» прибула автівка Opel Vivaro. За кермом, а також в якості одного з пасажирів були громадяни Угорщини. Іншими пасажирками виявилися Анастасія Котвіцька та її мати Галина Кучер. При перетині українського кордону вони коштів не задекларували, а українські митники огляду речей не провели.

Проте за даними джерел УП, згодом виявилося, що Котвіцька на території митного посту, ймовірно «Тисабеч» (Угорщина), все ж задекларувала 28,8 млн дол. та 1,3 млн євро.