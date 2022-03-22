Ракета "Кинжал". Фото: tsargrad.tv

https://racurs.ua/n168692-raketami-kinjal-putin-hochet-skryt-proval-v-voyne-s-ukrainoy-razvedka.html

Ракурс

Пусками гіперзвукових ракет «Кинджал» російська федерація намагається приховати невдачі своїх військових у війні з Україною.

Твердження москви про використання цих ракет, найімовірніше, покликані відвернути увагу від відсутності прогресу у наземній кампанії загарбників. Експерти не вважають, що розгортання «Кинджалів» суттєво вплине на військові успіхи окупантів. Про це йдеться у звіті британської розвідки, який Міністерство оборони Великої Британії опублікувало в Twitter.

Якщо це правда, то, ймовірно, це були «Кинджали», система балістичних ракет повітряного базування на базі «Іскандерів», що вже давно використовуються російськими військами у нападі на Україну, — кажуть у розвідці.

Як відомо, 19 березня міноборони росії офіційно заявило про застосування ракет комплексу «Кинджал» для знищення підземного військового складу на заході України.

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Російські ЗМІ стверджують, що «Кинджал» — це авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 — МіГ-31К. Військові країни-агресора стверджують, що «Кинджал» здатний вражати цілі на дальності понад 2 тис. км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадаємо, американська розвідка заявляла, що станом на 18 березня росія випустила по Україні понад 1 тис. 80 ракет. Попри це, рф не має переваги в українському небі.