Общие боевые потери рф за почти 27 дней войны назвали в Генштабе

Общие боевые потери рф за почти 27 дней. Фото: ВСУ

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Ракурс

Російська федерація продовжує зазнавати дуже серйозних бойових втрат у війні з Україною.

ЗСУ підбили понад півтисячі танків, тисячу автомобілів, майже сто літаків. Втрати особового складу з 24 лютого по 22 березня становлять близько 15 тис. 300 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні втрати противника станом на 22 березня становлять:

танків — 509 одиниць

бойових броньованих машин — 1 тис. 556 одиниць

артилерійських систем — 252 одиниць

РСЗВ — 80 одиниць

засоби ППО — 45 одиниць

літаків — 99 одиниць

гелікоптерів — 123 одиниць

автомобільної техніки — 1 тис. 000 одиниць

кораблі /катери — 3 одиниці

цистерн з ПММ — 70 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35.

Спеціальна техніка — 15.

Дані уточняються, бо підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій.

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Нагадаємо, британська розвідка вважає, що пусками гіперзвукових ракет «Кинджал» російська федерація намагається приховати невдачі своїх військових у наземній війні з Україною. Експерти не вважають, що розгортання «Кинджалів» суттєво вплине на військові успіхи окупантів.