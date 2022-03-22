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Загальні бойові втрати рф за майже 27 днів. Фото: ЗСУ

Загальні бойові втрати рф за майже 27 днів війни назвали в Генштабі

22 бер 2022, 11:34
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Російська федерація продовжує зазнавати дуже серйозних бойових втрат у війні з Україною.

ЗСУ підбили понад півтисячі танків, тисячу автомобілів, майже сто літаків. Втрати особового складу з 24 лютого по 22 березня становлять близько 15 тис. 300 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні втрати противника станом на 22 березня становлять:

  • танків — 509 одиниць
  • бойових броньованих машин — 1 тис. 556 одиниць
  • артилерійських систем — 252 одиниць
  • РСЗВ — 80 одиниць
  • засоби ППО — 45 одиниць
  • літаків — 99 одиниць
  • гелікоптерів — 123 одиниць
  • автомобільної техніки — 1 тис. 000 одиниць
  • кораблі /катери — 3 одиниці
  • цистерн з ПММ — 70 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35.
  • Спеціальна техніка — 15.

Дані уточняються, бо підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій.



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Загальні бойові втрати рф за майже 27 днів. Фото: Генштаб

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що пусками гіперзвукових ракет «Кинджал» російська федерація намагається приховати невдачі своїх військових у наземній війні з Україною. Експерти не вважають, що розгортання «Кинджалів» суттєво вплине на військові успіхи окупантів.

Джерело: Ракурс


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