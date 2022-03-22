Загальні бойові втрати рф за майже 27 днів війни назвали в Генштабі

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Загальні бойові втрати рф за майже 27 днів. Фото: ЗСУ
Загальні бойові втрати рф за майже 27 днів війни назвали в Генштабіhttps://racurs.ua/ua/n168700-zagalni-boyovi-vtraty-rf-za-mayje-27-dniv-viyny-nazvaly-v-genshtabi.htmlРакурс
Російська федерація продовжує зазнавати дуже серйозних бойових втрат у війні з Україною.
ЗСУ підбили понад півтисячі танків, тисячу автомобілів, майже сто літаків. Втрати особового складу з 24 лютого по 22 березня становлять близько 15 тис. 300 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Загальні втрати противника станом на 22 березня становлять:
- танків — 509 одиниць
- бойових броньованих машин — 1 тис. 556 одиниць
- артилерійських систем — 252 одиниць
- РСЗВ — 80 одиниць
- засоби ППО — 45 одиниць
- літаків — 99 одиниць
- гелікоптерів — 123 одиниць
- автомобільної техніки — 1 тис. 000 одиниць
- кораблі /катери — 3 одиниці
- цистерн з ПММ — 70 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35.
- Спеціальна техніка — 15.
Дані уточняються, бо підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій.
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Нагадаємо, британська розвідка вважає, що пусками гіперзвукових ракет «Кинджал» російська федерація намагається приховати невдачі своїх військових у наземній війні з Україною. Експерти не вважають, що розгортання «Кинджалів» суттєво вплине на військові успіхи окупантів.