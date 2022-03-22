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Ракурс
Защитники уничтожили морпехов рф, которые пытались десантироваться возле Одессы

Защитники уничтожили морпехов рф, которые пытались десантироваться возле Одессы

22 мар 2022, 12:02
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В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили приємні новини про знищення окупантів.

Більша частина російських морських піхотинців, які в кінці лютого намагались висадитись на узбережжі, ліквідована. Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук на своїй сторінці у Facebook.

Друзі, надійшла цікава інформація, дуже приємна. Бо коли говориш про знищених окупантів — завжди приємно. Так от, частково той особовий склад, який намагався на початку великої війни спробувати висадитися тут у нас, на одеському узбережжі, на жаль, не пішов на дно, але на щастя — вбитий, знищений і гниє, — сказав він.

Братчук зазначив, що окупантів знищили під Миколаєвом та Маріуполем, і «така доля всіх загарбників».



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Ну, а залишок тих так званих морських піхотинців, які ще бовтаються як лайно у Чорному морі, то вже на корм бичкам. Але став переживати за бичків — щоб не отруїлися. Російський корабель і російські морпіхи пішли за вказаною адресою, а — наголосив речник оперативного штабу Одеської ОВА.

Источник: Ракурс


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