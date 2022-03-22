Захисники знищили морпіхів рф, що мали десантуватися біля Одеси

https://racurs.ua/ua/n168701-zahysnyky-znyschyly-morpihiv-rf-scho-maly-desantuvatysya-bilya-odesy.html

Ракурс

В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили приємні новини про знищення окупантів.

Більша частина російських морських піхотинців, які в кінці лютого намагались висадитись на узбережжі, ліквідована. Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук на своїй сторінці у Facebook.

Друзі, надійшла цікава інформація, дуже приємна. Бо коли говориш про знищених окупантів — завжди приємно. Так от, частково той особовий склад, який намагався на початку великої війни спробувати висадитися тут у нас, на одеському узбережжі, на жаль, не пішов на дно, але на щастя — вбитий, знищений і гниє, — сказав він.

Братчук зазначив, що окупантів знищили під Миколаєвом та Маріуполем, і «така доля всіх загарбників».

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