Захисники знищили морпіхів рф, що мали десантуватися біля Одеси

Захисники знищили морпіхів рф, що мали десантуватися біля Одесиhttps://racurs.ua/ua/n168701-zahysnyky-znyschyly-morpihiv-rf-scho-maly-desantuvatysya-bilya-odesy.htmlРакурс
В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили приємні новини про знищення окупантів.
Більша частина російських морських піхотинців, які в кінці лютого намагались висадитись на узбережжі, ліквідована. Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук на своїй сторінці у Facebook.
Друзі, надійшла цікава інформація, дуже приємна. Бо коли говориш про знищених окупантів — завжди приємно. Так от, частково той особовий склад, який намагався на початку великої війни спробувати висадитися тут у нас, на одеському узбережжі, на жаль, не пішов на дно, але на щастя — вбитий, знищений і гниє, — сказав він.
Братчук зазначив, що окупантів знищили під Миколаєвом та Маріуполем, і «така доля всіх загарбників».
Ну, а залишок тих так званих морських піхотинців, які ще бовтаються як лайно у Чорному морі, то вже на корм бичкам. Але став переживати за бичків — щоб не отруїлися. Російський корабель і російські морпіхи пішли за вказаною адресою, а — наголосив речник оперативного штабу Одеської ОВА.