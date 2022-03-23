28-й день войны – Генштаб рассказал о ситуации на фронте

https://racurs.ua/n168729-28-y-den-voyny-genshtab-rasskazal-o-situacii-na-fronte.html

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Триває 28-й день війни фашистської рф проти України. Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні зранку оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на фронті.

Захисники України не дають ворогу можливості відновити наступ в напрямках на Слов’янськ та, частиною сил, на населений пункт Лозова. Стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя, — йдеться у повідомленні.

Також воїни стримують просування військових злочинців рф в напрямку міста Попасна та Курахове, здійснюють кругову оборону Маріуполя.

На північно-східному напрямку основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону і стримуванні наступу противника у районі Малина.

На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ, — додали у Генштабі.

За попередню добу Повітряні сили ЗСУ уразили понад 17 повітряних цілей ворога (шість літаків, п’ять БПЛА, один вертоліт та п’ять крилатих ракет). Окрім цього, авіація Повітряних сил завдала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснила ураження ворожих крилатих ракет.

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Територією білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону, — вказали захисники України.

Зберігаємо спокій! Разом переможемо! Слава Україні!