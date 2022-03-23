Рашисты забрали вертолеты из Чернобаевки

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Ракурс

Чорнобаївка вільна від авіації військових злочинців рф. З аеропорту на Херсонщині російські окупанти вивозять свої гвинтокрили. Наступ на південному напрямку провалено, пише New York Times.

Космічна агенція Planet Labs шість останніх днів фіксувала переміщення техніки рашистів зі стратегічно важливого аеропорту, який розташований за 10 км від Херсона. На супутникових фото видно, що переважна більшість авіації з місця дислокації була вивезена.

Експерти вважають, що це може свідчити про невдачі окупантів, яким було вкрай важливо закріпитися в регіоні. У намірах військових злочинців путіна — захопити Миколаїв аби мати можливість наблизитися до Одеси. Проте рф зазнає невдач на цьому напрямку.

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Минулого тижня українські війська атакували аеропорт поблизу Херсона, завдавши значної шкоди російській техніці. Це підтверджують супутникові знімки та відео наслідків. На фото, зробленому 21 березня, добре видно, що раніше видимі гвинтокрили були вивезені. Проте російські наземні війська все ще контролюють аеропорт, — пише New York Times.

Нагадаємо, раніше The Times показало відео, на якому російські транспортні засоби переміщують гелікоптери від аеропорту через місто приблизно за 40 км на південний схід.